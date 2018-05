Las increíbles cifras del túnel de San Gotardo, el más largo del mundo

¿Te imaginas viajar 57,1 kilómetros a toda velocidad por un estrecho túnel que atraviesa las entrañas de los Alpes?

Claramente, es una experiencia vertiginosa y no apta para claustrofóbicos.

Pero así será atravesar el túnel de base de San Gotardo, el más largo del planeta, que se inauguró oficialmente este miércoles en Suiza y cuyo servicio regular comenzará en diciembre.

