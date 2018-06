Escándalo por comentario homófobo de candidato a la presidencia de Brasil

Derechos de autor de la imagen Reuters

Uno de los candidatos a la presidencia de Brasil, Levy Fidelix, causó un escándalo en las redes sociales por unas declaraciones homofóbicas.

Fidelix, quien en las encuestas no llega ni al 1% de las preferencias de los electores, hizo comentarios durante un debate el domingo como "dos iguales no hacen un hijo" o "aparato excretor no reproduce", que provocaron una reacción de indignación el lunes en las redes y actos de protesta.

"Hay candidatos que no asumen eso por miedo a perder votos", dijo el candidato del Partido Renovador Laborista Brasileño. "Prefiero no tener esos votos, pero ser un padre, un abuelo que instruya a su nieto. No voy a estimular la unión homosexual".

Fidelix considera que los gays necesitan ayuda psicológica y expresó que es "feo" ver a parejas homosexuales caminando en la principal avenida de Sao Paulo.

El candidato fue duramente criticado por activistas gay en las redes, por su "discurso prejuicioso, homofóbico, opresor y vergonzoso" y escribieron comentarios como "cada niño adoptado por una pareja gay fue abandonado antes por una heterosexual".

Vea nuestra cobertura sobre las elecciones presidenciales en Brasil