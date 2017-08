Cómo es vivir con amnesia global transitoria, la misteriosa condición por la que de repente no puedes recordar nada de lo que te ha ocurrido en días

Derechos de autor de la imagen iStock Image caption La amnesia global transitoria es una condición aterradora para quienes lllegan a padecerla.

Hace dos años, Paul Bolding, de 63 años, estaba de vacaciones con su esposa Kirsty en Croacia, visitando una playa en una pequeña isla. Decidieron ir a bucear, turnándose para entrar al mar mientras el otro cuidaba de sus pertenencias.

Paul se bañó y luego se durmió en una estera de playa en los guijarros por un rato. Cuando despertó no tenía ni idea de dónde estaba ni cómo había llegado allí.

No sorprende que Paul estuviera tan asustado. Su esposa lo llevó a sentarse a la sombra, tratando desesperadamente de encontrar una manera de calmarlo y de averiguar qué le estaba sucediendo.

Kirsty le contó en el programa All In the Mind de la BBC que pronto se dio cuenta de que su esposo no era capaz de generar nuevos recuerdos porque hacía las mismas preguntas una y otra vez: "¿Crees que tengo insolación? ¿Crees que me quedé dormido al sol?".

Esto sucedió más de 20 veces.

Kirsty se preguntó si sería el comienzo de enfermedad de Alzheimer.

Días completamente borrados

Temiendo que tuviera que pasar el resto de la vida cuidándolo, lo llevó al pueblo donde se hospedaban, esperando que un entorno más familiar despertara su memoria.

Derechos de autor de la imagen iStock Image caption El incidente ocurrió cuando Paul estaba de vacaciones en Croacia.

Tuvo que pedirle el almuerzo, porque él no sabía qué pedir.

No podía recordar ninguno de los 10 días anteriores de sus vacaciones, a pesar de que parte de ese tiempo había incluido una reunión con algunos familiares por primera vez.

A última hora de la tarde comenzó a sentirse mejor. Incluso sugirió ir a la caminata que habían acordado el día anterior, lo que indicaba que su memoria estaba retornando.

En menos de una hora todo había vuelto a la normalidad, menos el recuerdo faltante de aquellas seis horas que hasta el día de hoy nunca ha retornado.

Ya en casa en Reino Unido, visitó a su médico, quien le dijo que había tenido un episodio de amnesia global transitoria, una condición que es más común en personas mayores de 50 años (el caso de Paul).

Las salas de emergencias de los hospitales están acostumbradas a atender dos o tres casos mensuales.

"Apagado" temporalmente

Durante un episodio, las personas pueden hacer cosas como conducir y hablar, pero en un caso típico como el de Paul no pueden recordar lo que han estado haciendo en los días anteriores.

Derechos de autor de la imagen iStock Image caption Los efectos pueden ser tan serios, que la persona puede olvidar completamente quién es.

Las preguntas repetitivas, como las de Paul en la playa, son un síntoma para este diagnóstico.

La causa tiene todavía no está completamente clara.

Inicialmente los médicos pensaron que estos ataques podrían ser un síntoma de epilepsia o migraña, o incluso un miniaccidente cerebrovascular.

Pero ahora se considera que no están relacionados con otros problemas de salud.

Se cree que el hipocampo, con forma de caballito de mar, procesa nuestros recuerdos autobiográficos permitiéndonos almacenarlos a largo plazo, es la clave.

"Lo que pensamos que sucede es que el hipocampo se apaga temporalmente", dice Adam Zeman, profesor de Neurología Cognitiva y Conductual en la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, Reino Unido.

"El caso de Paul es clásico. Pierdes el recuerdo de las últimas dos semanas y no puedes generar nuevos recuerdos mientras el episodio continúa".

Los estudios de imágenes cerebrales apoyan esta teoría, revelando anomalías temporales en el hipocampo durante un episodio.

Estrés y otros factores

Al examinar 142 mujeres con amnesia global transitoria, médicos en Francia encontraron que estos casos fueron precipitados por eventos emocionales estresantes como una discusión, mientras que en los hombres sucedieron con mayor frecuencia después de un esfuerzo físico o una inmersión en agua fría.

Las personas con un historial de dolores de cabeza tenían más probabilidades de experimentarlos.

Derechos de autor de la imagen iStock Image caption El síndrome puede dejar a la persona sin recuerdos de horas o días de su vida.

Ocasionalmente, las personas con una condición diferente llamada amnesia epiléptica transitoria pueden ser diagnosticadas erróneamente con amnesia global transitoria.

En el caso de la primera, los episodios son más breves y frecuentes, sucediendo a menudo cuando alguien sale del trance por primera vez.

Zeman dice que la mayoría de las veces el diagnóstico es fácil: "Si ves a alguien después de un episodio y recibes el tipo de descripción que dio Paul, hay muy pocas dudas", dice.

"Si lo ves en medio de un episodio, es un poco más difícil y tendrías que considerar otras posibilidades, como un mini accidente cerebrovascular, epilepsia o amnesia psicógena".

La gran diferencia con la amnesia psicógena es que los pacientes no recuerdan quiénes son ellos, pero pueden crear nuevos recuerdos.

La buena noticia sobre la amnesia global transitoria es que, por lo general, es misteriosamente una afectación que no es indicativa de otros problemas.

Solo un porcentaje muy pequeño de quienes experimentan un episodio alguna vez tendrá otro. Pero si te sucede, por supuesto, puede ser muy aterrador.

Paul espera que no vuelva a suceder. Pero si le ocurre, al menos Kirsty sabrá lo que es.

Lee la historia original en inglés en BBC Future