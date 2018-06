Ann an iomain tha sgioba nam ban anns an Eilean Sgitheanach air trì a-mach às na ceithir geamaichean aca a bhuannachadh air an t-seusan thuige seo.

Tha an sgioba fhèin ag ràdh gur e an trèanadh a bharrachd a tha iad air a dhèanamh - an dà chuid ron t-seusan agus bhon uairsin, a th' air cùlaibh an adhartais a tha iad air a dhèanamh.

Tha Calum Macilleathain ag aithris.