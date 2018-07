Cha bu chòir stad a chuir air cluicheadaran rugbaidh a bhith cluich do na sgiobaidhean eadar-nàiseanta aca.

Sin a bheachd aig Vern Cotter, is buaireadh air nochdadh mu chluicheadaran Albannach a tha a cluich do sgiobaidhean ann am prìomh lìog Shasainn.

Dh' ainmich Cotter an sguad aige 'son na geamannan foghair. Seo Ailean MacLeòid.