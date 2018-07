Bidh ministearan is clèirean na h-Eaglaise Saoire nas fhosgailte le càch a chèile agus bidh iad a' faighneachd cheistean eadar-dhealaichte dha chèile on a seo a-mach.

Sin a-rèir fear de na ministearan a bha an sàs ann an deasbad aig Àrd-sheanadh na h-Eaglaise mu dè a ghabhadh ionnsachadh bho chùis an Urramaich Iain D Caimbeul.

Bhruidhinn Dòmhnall MacLaomainn ris an Urramach Sean Ankers, a tha na mhinistear ann am Muile.