Ionnsaigh air boireannach an Inbhir Nis

Tha na Poilis a' sireadh fiosrachaidh às dèidh mar a chaidh ionnsaigh a thoirt air boireannach ann an Inbhir Nis agus stuth a ghoid bhuaipe.

Fhuaireas am boireannach, a tha 40, air Sràid MhicAnndrais ann an sgìre na Marc-Innse mu 2:45f Disathairne, an 2na là den Òg-mhìos, 's i air a goirteachadh mu h-aodann.

Chaidh baga leathair a ghoid bhuaipe, a thuilleadh air aodach agus seudraidh.

Faodaidh daoine aig a bheil fiosrachadh fònadh thuca air 101, neo brath a chur gu Crimestoppers.