Dachaigh cùraim gus dùnadh

Tha dachaigh cùraim ann an Inbhir Nis gus dùnadh às dèidh do luchd-sgrùdaidh a chàineadh.

Chaidh grunn draghan a thogail mu Dhachaigh Cùraim Fairfield ann an Dail an Eich.

Thog luchd-sgrùdaidh draghan mu chomasan an luchd-obrach, is cheasnaich iad an robh feumalachdan fiosaigeach is faireachail an luchd-còmhnaidh air an coileanadh ann an dòigh iomchaidh.

Dh'innis NHS na Gàidhealtachd gu bheil an fheadhainn leis a bheil an dachaigh cùraim air innse gun tèid a dùnadh.

Tha am bòrd-slàinte a-nise ag obair gus àiteachan fuirich ùra fhaighinn dha na 18 duine a tha a' fuireach ann am Fairfield.

Thuirt iad gu bheil iad a' cumail fiosrachaidh ri teaghlaichean an luchd-còmhnaidh.