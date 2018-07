Tubaist dàibhidh faisg air Ulapul

Bhàsaich fireannach, 74, anns an ospadal às dèidh tubaist dàibhidh ann am Bàgh Àird Mhear tuath air Ulapul Diardaoin.

Thuirt na Poilis gu bheil iad fhathast a' rannsachadh a' bhàis, ach nach eil coltas ann gun robh càil amharasach mu dheidhinn.

Tha iad a' sireadh triùir luchd-caidheig a chaidh a dhèanamh cobhair air an duine.

Chaidh an duine a thoirt gu Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis far an do bhàsaich e.