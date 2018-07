Image caption Tha grunn leasachaidhean anns an amharc aig a' Bhlàr Mhòr

Thèid cunntas a thoirt do chomhairlichean Gàidhealach Dimàirt air planaichean airson ospadal, goireasan coimhearsnachd agus taighean ùra anns a' Ghearasdan.

Cheannaich Comhairle na Gàidhealtachd an làrach aig a' Bhlàr Mhòr bhon chompanaidh bhùithtean Tesco bho chionn trì bliadhna nuair a leig iad-san seachad planaichean airson grunn bhùithean ùra.

Chosg an làrach £2m.

Tha ospadal ùr, an àite Ospadal a' Bhelford, am measg na th' anns an amharc.