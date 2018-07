Cuimhneachan mu ghoirt an 19mh Linn

Chaidh cuimhneachan mu dhaoine a dh'fhulang ri linn gort na Gàidhealtachd agus na h-Èireann san 19mh linn fhoillseachadh ann an Glaschu.

Tha lusan agus clachan a bhoineas do dh'Èirinn agus ceann a tutha na h-Alba anns a' ghàradh ri taobh Lùchairt an t-Sluaigh.

Thar grunn bhliadhnachan bhàsaich na milleanan air feadh na Roinn Eòrpa, neo thàinig orra gluasad gu àite ùr ri linn na goirt.

Dh'fhulang Èirinn gu sònraichte agus thathas dhen bheachd gun do rinn mu mhillean duine eilthireachd, le 100,000 a' dol a Ghlaschu.

Cothrom meòrachaidh

Chaidh an gàradh fhosgladh gu foirmeil aig cuirm le Leas-cheannard Comhairle Bhaile Ghlaschu, Daibhidh Dòmhnallach, Ministear Stàite na h-Eireann, Joe MacÙisdein agus an t-eachdraiche Sir Tom Devine.

Thathas a' cuimhneachadh cuideachd air na mìltean dhaoine a chaidh a Ghlaschu bhon Ghàidhealtachd sna h-Eileanan air sgàth na goirt, a rinn sgrios mòr air a' bhuntàta.

Dh'fhuirich cuid dhiubh sa bhaile. Chum feadhainn eile a' dol gu Aimeireagaidh.

Image caption Tha àite ga thoirt dhan Ghàidhlig sa ghàradh

Thuirt Mgr Dòmhnallach: "An-diugh tha sinn a' toirt aithne do àite nan Eireannach agus nan Gàidheal ann a bhith a' toirt cruth air baile Ghlaschu sa latha a th' ann.

"Tha e a' toirt cothrom dhuinn meòrachadh air mar a tha sinn air gluasad air adhart mar bhaile.

"Cha robh an fheadhainn a thàinig air soithichean bho Dhoire agus Dhùn nan Gall neo air chois neo air cairt an còmhnaidh a' faighinn fàilte ro bhlàth.

"Ach 170 bliadhna às dèidh sin, tha sinn ann an suidheachadh fortanach 's gun urrainn dhuinn a ràdh gu bheil Glaschu fhathast na dhachaigh dha te de na buidhnean as motha de shliochd na h-Eireann, agus tha sinn pròiseil gu bheil am baile seo na dachaigh dhan àireamh as motha de luchd-labhairt na Gàidhlig an taca ri àite saM bith eile san dùthaich.

Mhol an t-Ollamh Devine a' chomhairle airson an gàradh a chur air dòigh.

"Tha an cuimhneachan seo a' togail aire air a' chruadal a dh'fhulang gach cuid Eireannaich Chaitligeach agus Phròstanach, a thuilleadh air na Gaidheil.

"Tha e a' toirt cothrom dhuinn cuideachd beachdachadh air mar a chuir sliochd nam fògrarrach Èireannach agus Gaidhealach ri eaconamaidh, cultar agus poileataigs Ghlaschu sna 160 bliadhnachan mu dheireadh.

"Tha e a' toirt oirnn a bhith a' smaoineachadh air mar as urrainn do dh'in-imrich, le feadhainn a tha ann an staing agus gun dachaigh, buaidh mhath a thoirt air an àite far a bheil iad a' faighinn còmhnaidh.