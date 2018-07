Chris Packham aig Fèis Inbhir Narann

'S e an craoladair agus eòlaiche nàdair, Chris Packham, am prìomh neach a bhruidhinneas aig Fèis Leabhraichean agus Ealain Inbhir Narrann am-bliadhna.

Nochdaidh Mgr Packham, a tha gu h-àraid aithnichte airson obair air prògraman leithid Springwatch agus The Really Wild Show, air an là mu dheireadh dhen fhèis, a bhios a' ruith eadar an 11mh agus an 16mh den t-Sultain.

Bidh an t-seinneadair Canadianach Tia McGraff agus am bàrd Em Strang ann cuideachd.

A thuilleadh orrasan, bidh na h-ùghdarran Anndra Greig, Mick Herron, Gavin Frances agus àrd-fhear naidheachd STV News, Mike Edwards, a' nochdadh cuideachd.

Bha cunnart ann nach deadh an fèis air adhart an-uiridh nuair nach do chum Alba Chruthachail taic-airgid riutha.

Chaidh £15,000 a thogail ann iomairt phoblach ge-tà airson an fhèis a chumail a' dol.