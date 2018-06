Bu chòir ulaidhean "a thilleadh"

Image copyright British Museum/Comhairle nan Eilean Siar Image caption Tha sia de dh'Fhir-Tàileisg Leòdhais air iasad ann an Steòrnabhagh.

Thuirt eachdraiche gum faodadh nithean eachdraidheil a chaidh a lorg air Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan, agus a th' ann an taighean-tasgaidh thaobh a-muigh na sgìre, a bhith air an tilleadh nan deadh an ceannachd le coimhearsnachdan.

Bha an t-Oll. Seumas Mac an t-Sealgair a' bruidhinn fhad 's a tha croitearan à Asainte ag ullachadh airson comharrachadh gu bheil 25 bliadhna bho ghabh iad sealbh air Oighreachd Cheann a Tuath Loch an Inbhir.

Thuirt e gum faodadh na h-aon chumhachdan a bhith air an cleachdadh airson rudan mar Fir-Tàileisg Leòdhas agus Ulaidh Eilein Naoimh Ninian fhaighinn air ais,

Tha iad ann an taighean-tasgaidh ann an Dùn Èideann agus Lunnainn.

Chaidh còrr air 90 fear-tàileisg a lorg ann an dùn-gainmhich ann an Ùig' Leòdhais tràth ann an 19mh Linn.

Tha dùil gun deach an dèanamh ann an Nirribhidh anns an 12mh linn.

Tha sia de dh'Fhir-Tàileisg Leòdhais bho Thaigh-Tasgaidh Bhreatainn air iasad aig Museum nan Eilean ann an Steòrnabhagh,

Tha Ulaidh Eilein Naoimh Ninian à Sealtainn aig Taighean-Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba.

Tha dùil gun deach an obair-mheatailte a dheanamh eadar 750 agus 825AD.

Bha an t-Oll. Mac an t-Sealgair ag ràdh gum bu chòir Fir-Tàileisg Leòdhais agus Ulaidh Eilein Naoimh Ninian a thilleadh.