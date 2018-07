Tha Seirbheis Nàiseanta na Slàinte 70 bliadhna a dh'aois agus bidh sinn a' comharrachadh seo ann an diofar dhòighean.

Tha sinn a' tadhal air Earra-Ghàidheal, ann an sgìre far am bheil còrr' s 20 eilean air a bheil daoine a' fuireach agus tha e coltach gu bheil teicneolas a' cur gu mòr ri dòighean air cùram nas fheàrr a thoirt seachad.