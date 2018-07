Tha Urras Croitearan Asainte an t-seachdain seo a' comharrachadh 25 bliadhna bho cheannaich iad am fearann.

Chaidh tachartas, Fèis in the Fank, fhosgladh gu h-oifigeil Diluain le òraid bho Iain MacCoinnich, a bha gu mòr an sàs san iomart a thug spionnadh 's misneachd do choimhearsnachdan eile an aon rud a dhèanamh.

Seo Annabel Nic'illinnein leis an dàrna aithris againn às Asainte.