Drogaichean

Bha an àireamh as motha riamh de bhàs le drogaichean ann an Alba an-uiridh. Tha Clàr Nàiseanta na h-Alba ag ràdh gun robh 934 bàs ann le buaidh dhrogaichean ann an 2017. Thàinig còrr is dùblachadh air na h-àireamhan sin bho chionn deich bliadhna, agus tha iad mu dhà gu leth nas motha na an ìre airson a' chòrr den Rìoghachd Aonaichte. 'S e fir a bh' ann am faisg air trì chairteil dhiubh sin, agus 's ann aig Bòrd-Slàinte Mòr-Sgìre Ghlaschu agus Chluaidh a bha an àireamh as motha.

Bòd

Chaidh tuilleadh oifigearan poilis a chur a dh'Eilean Bhòid far a bheil iad a' rannsachadh bàs nighinn bhig. Chaidh còrp Alesha NicPhàil, a bha sia bliadhna de dh'aois, fhaighinn air Rathad na h-Àirde Bige, faisg air Baile Bhòid, an-dè.

Cheshire

Tha tè-obrach ann an seirbheis na slàinte an grèim ann an Cheshire fo amharas gun do mhuirt i ochdnar leanabh, agus gun do dh'fheuch i ri sianar eile a mhurt. Tha poilis air a bhith a' rannsachadh chasaidean mu ionad màthaireil Ospadal an Countess of Chester on Chèitean an-uiridh. Cha tuirt poilis an e dotair, nurs no tè ann an dreuchd eile a tha an grèim aca.

Thailand

Thuirt oifigich ann an Thailand gur dòcha gur e mìosan mus tèid aca air buidheann bhalach a shaoradh bho uamh a lìon le uisge. Chaidh dusan gille agus an coidse ball-coise aca fhaighinn an-dè deich là an dèidh dhaibh a dhol a dhìth. Chaidh biadh a chur sìos gan ionnsaigh, agus thèid dàibheadh ionnsachadh dhaibh gus an tèid aca air snàmh a-mach às na tunailean a lìon le uisge an dèidh thuiltean.

Raon Goilf a' Chùil

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba na planaichean airson raon goilf air làrach ghlèidhte ann an Cataibh a ghairm air ais. Thug Comhairle na Gàidhealtachd cead air a' mhìos a chaidh do raon a' Chùil, faisg air Eurabol. Ach tha Coimisean na Cruinne airson Làraichean Glèidhte ag ràdh a-niste gun dèanadh an sgeama sgrios air àrainneachd shònraichte a' chladaich anns an sgìre a tha sin.

Margaidh Sprèidh

Tha cùisean nas dòchasaiche do Mhargaidh Sprèidh Leòdhais agus na Hearadh an dèidh coinneimh èiginnich an-raoir. Bha dragh ann mun t-slighe air adhart, ach bha mu 50 duine an làthair an-raoir agus chaidh dreuchdan a bha falamh a lìonadh.