Dragh mu ùghdarras chala ùr san Òban

Image copyright Iain MacIlleathain

Tha dragh air nochdadh san Òban mu phlana gus aon ùghdarras cala a stèidheachadh san Òban fo smachd na companaidh CMAL.

Thuirt na buidhnean Bid4Oban, Co-bhanntachd Turasachd an Òbain is Latharna, is Buidheann Fàilteachaidh Phort an Òbain, ag ràdh nach deach co-chomhairleachadh ceart a dhèanamh leis a' choimhearsnachd thuige seo.

Thuirt iad gu bheil iad air a bhith ag obair gus soithichean mòra luchd-turais is iachtaichean a thàladh dhan bhaile, is goireasan a chur air dòigh dha luchd-tadhail.

Tha na buidhnean ag ràdh gur e an tuigse a bh' aca gun robh Buidheann Stiùiridh Phort an Òbain a' coimhead ri diofar roghainnean gus sàbhailteachd a leasachadh airson luchd-cleachdaidh a' phuirt.

Thuirt iad gun deach grunn bheachdan a chur air adhart ach gu bheil coltas ann nach deach èisteachd riutha, is gur e ùghdarras cala fo smachd CMAL a tha san amharc.

Thuirt iad gum biodh smachd aig CMAL air slighean a-mach is a-steach dhan phort, is gum faodadh sin buaidh a thoirt air turasachd san Òban.

Dh'innis CMAL gum bi coinneamh phoblach ann an Tallaichean a' Chorrain mun chùis.