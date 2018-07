Eilean Bhòid

'S ann a' rannsachadh muirt a tha poilis an dèidh bàs nighinn bhig ann an Eilean Bhòid. Chaidh corp Alesha NicPhàil, a bha sia bliadhna de dh'aois, fhaighinn a' bhòn-dè. 'S ann don Àrd-Ruigh a bhuineadh i, ach bha i a' fuireach còmhla ri càirdean air an eilean aig toiseach saor-làithean na sgoile. Thuirt na Poilis gun do chuir iad tuilleadh oifigeach a dh'Eilean Bhòid an-diugh, 's gu bheil iad airson cluinntinn bho dhuine sam bith as aithne dad idir mun chùis.

Amesbury

Chuir poilis ann an Wiltshire rannsachadh mòr air bhonn agus dithis fìor mheadhanach le buaidh stuth nach eil dearbhte. Tha fear agus tè, nan 40an, fìor ìosal anns an ospadal ann an Salisbury an dèidh am faighinn gun mhothachadh ann an taigh ann an Amesbury.

An t-Iasgach

Cha bhi pàirt sam bith aig còirichean iasgaich ann an uisgeachan Bhreatainn ann an aonta Bhrexit ris an Aonadh Eòrpach. Tha an gealltanas sin ann am pàipear geal an-diugh anns a bheil Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag ràdh gun gabh iad smachd a-rithist air uisgeachan Bhreatainn. Tha ceannardan an iasgaich ag ràdh gum feum an Riaghaltas cumail ri sin. Thuirt Riaghaltas na h-Alba nach eil am plana follaiseach gu leòr.

Cathair Challtainn

Tha dithis an grèim an dèidh tachartais le gunnaichean ann an Cathair Challtainn. Chaidh oifigearan poilis armaichte a ghairm gu taigh ann an sgìre Valley Garden feasgar an-dè. Tha dùil ri dithis fhear, 37 agus 27 bliadhna de dh'aois, ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Cathair Challtainn.

Gallaibh

Tha Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd den bheachd gun cosg e cho mòr ri £30m leasachadh a thoirt air seirbheisean slàinte ann an Gallaibh. 'S e plana a' bhùird seirbheisean a chur air dà làraich seach ceithir, agus thèid iarraidh air comataidh slàinte na sgìre taic a chur ri sin aig coinneimh a-màireach.

Cala an Òbain

Bidh CMAL, dham buin bàtaichean agus goireasan cidhe is cala Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn, a' cumail coinneimh phoblaich anns an Òban a dh'aithghearr, agus dragh ann mu phlana airson aon ùghdarras cala sa bhaile a bhiodh fo smachd CMAL. Tha na buidhnean Bid For Oban, Co-bhanntachd Turasachd an Òbain agus Latharna, agus Port Of Oban Welcomes, ag ràdh nach deach co-chomhairle cheart a dhèanamh air a' phlana a tha sin.