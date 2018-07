Dhan iarmailt à Dùthaich MhicAoidh?

Image copyright ESA/NASA

Dh'fhaodadh gun cuir a' chompanaidh leis a bheil ionad niuclasach Dhùnrath na milleanan mòra notaichean ris a' phròiseict gus ionad ùr a stèidheachadh airson saidealan a chur dhan iarmailt.

Tha Buidheann Fànais na Rìoghachd Aonaichte am beachd ionad ùr a stèidheachadh san dùthaich.

'S iad Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean (HIE) a tha os cionn phlanaichean gus an dearbh rud a dhèanamh ann an Sgìre na Mòine faisg air Tunga an Dùthaich MhicAoidh.

Tha iad a' dèanamh dheth gun rachadh còrr 's 100 cosnadh a chruthachadh ri linn.

Am measg nan làrach eile, tha tè anns na h-Eileanan Iar agus tè ann an Sealltainn.

Image copyright Thinkstock Image caption Bhiodh an t-ionad an sgìre na Mòine faisg air Tunga an Dùthaich MhicAoidh.

Dh'iarr HIE air Ùghdarras an Dì-Choimiseanaidh Niuclasaich £5m a chur ris a' phròiseact.

Tha iadsan an-dràsta a' toirt ionad niuclasach Dhùnrath às a chèile, ach tha poit mhòr de dh'airgead aca a tha iad a' cur a dh'ionnsaigh pròiseictan ionadail.

Ach bhiodh tòrr a bharrachd na sin a dhìth gus a' phròiseict a chur air bhonn air a' cheann thall.

Tha dòchas ann ge-tà agus Buidheann Fànais na Rìoghachd Aonaichte a' canail gur e deagh àite a bhiodh ann airson goireas dhen t-seòrsa seo.

Ach tha dragh air daoine a tha a' fuireach san sgìre mun bhuaidh a bheireadh e air an àrainneachd, an dòigh-beatha aca, agus prìs nan taighean.