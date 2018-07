Tha Companaidh Phort Adhar na Gàidhealtachd 's nan Eilean(HIAL) air dearbhadh gur ann ann an Inbhir Nis a tha iad am beachd an aon ionad iùil ùr airson na sgìre air fad a stèidheachadh.

Tha Comhairle nan Eilean Siar diombach mun cho-dhùnadh 's dragh ann gu falbh cosnaidhean às na h-Eileanan.