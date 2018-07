An-dè thòisich sinn a' leantainn turas-bus às an Eilean Sgitheanach gu làraich-chogaidh na Beilge.

An-diugh tha an luchd-cuairt a' ruighinn cladh Tyne Cot faisg air Passchendaele - a tha a' cuimhneachadh na mìltean de na chaill am beatha ann am blàran Ypres.

Chaidh Alasdair MacLeòid a-null comhla riutha.