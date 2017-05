د انځور حقوق Getty Images Image caption افغان دولت باید د پاکستان امنیتي اندیښنو ته هم غوږ ونیسي.

ډان

پاکستانۍ ورځپاڼې ډان خپل سرمقاله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه والي لپاره راشه درشه ته ځانګړې کړې ، په سرمقاله کې په تیرو څو ورځو کابل ته د پاکستاني پلاوو ورتګ ته اشاره شوې او زیاتوي چې که افغان دولت خبرو ته لیوالتیا ونه ښيي نو پاکستان به لږ څه وکولی شي، ورځپاڼې په سرمقاله کې دې ته هم اشار کړې ده چې افغان دولت باید د پاکستان امنیتي اندیښنو ته هم غوږ ونیسي.

واشنګټن پوسټ

واشنګټن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د نورو امریکايي سرتیرو د استولو په اړه یوه مطلب کې لیکې چې امریکا ښايي د درې زرو او پنځو زرو ترمنځ نور سرتیري افغانستان واستوي چې د اسلامي دولت او وسله والو طالبانو ډلو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو ملا ور وتړي.

واشنګټن پوسټ زیاتوي چې د عراق له لومړي وزیر حیدر العبادي سره هم خبرې روانې دي چې په عراق کې د امریکايي ځواکونو دایمي موجودیت ته اجازه ورکړي. د پنتاګون یوې چارواکې تیریزا ویلن ویلي ښايي افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو طرحه راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې شی. میرمن ویلن د سنا مجلس د وسله والو ځواکونو کمیټې ته ویلي پنتاګون له دې په ټپه ولاړ حالت وتل غواړي او افغانستان د امریکا لپاره ډیر ارزښت لري.

په همدې تړاو په یوه بل مطلب کې واشنګټن پوسټ وايي چې له طالبانو سره ستونزو یواځې د جګړې له لارې نه هواريږي ، ټینګار کوي چې جګړې ته هم اړتیا ده خو په څنګ کې یې باید له نورو لارو چارو هم کار واخیستل شي.

بوسټن ګلوب

بلې امریکايي ورځپاڼې بوسټن ګلوب کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ورتګ په اړه یوه مطلب کې ویلي چې که څه هم په ارګ کې د ښاغلي حکمتیار تود هر کلی وشو خو زیاتوي چې داسې اندیښنې هم شته چې ښايي په سیاسي ډګر کې د حزب اسلامي د مشر حضور په افغانستان کې د کشمکش یو بل لامل وي.

ګارډینګارډین بریتانوۍ ورځپاڼې کابل ته د حکمتیار د ورتګ په اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی او په یوه برخه کې یې ویل شوي وچې له ختیځ ښار جلال آباده تر کابله د ښاغلي حکمتیار د موټرو کاروان د سولې د یوه پلاوي پر ځای تر ډیره د یوه ملیشه ځواک په څیر و چې په موټرو کې ناستو کسانو له ځان سره آن ځینې درنې وسلې هم لرلې.

هندوستان ټایمزهندوستان ټایمز ورځپاڼه رپوټ ورکوي چې نن د دغه هېواد له اندرا پرادیش ایالت له یوه فضايي مرکز څخه هغه فضايي بیړۍ فضا ته استول کیږي چې لومړي وزیر نریندرا مودې یې د سارک سازمان له غړو هېوادونو سره ژمنه کړې وه. ښاغلي مودي دغه سپوږمکۍ یوه لوړبیه ډالۍ بللې وه. دغه سپوږمکۍ به د سویلي آسیا هېوادونو په کچه د اطلاعاتو د راټولولو او د اړیکو په پیاوړي کولو کې وکارول شي.

The times of Indiaبله هندۍ ورځپاڼه The times of India په کشمیر کې د هغو تلویزیوني چینلونو د خپرونو په اړه اندیښنه ښيي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې خپرونې کوي، ورځپاڼه وايي په دغو چینلونو کې پاکستاني او سعودي دیني عالمان د هند پرضد خبرې کوي.

نیویارک ټایمزنیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان د امن خونو ، په اړه یو مطلب خپور کړی ، دا هغه مرکزونه دي چې په کورنیو له زور زیاتي کړیدونکي مېرمنې پناه ور وړي او هلته د دغه زور زیاتې له چاپیریال لري خوندي ژوند برابریږي. په دغه مطلب کې ویل شوي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه ټولنو د مرستو په کمیدو سره د دغو مرکزونو دتړل کیدو ویره شته