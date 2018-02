عمران خان درېيم واده کړی

اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں. آپکی دعاؤں کی ضرورت ہے.

By the grace of almighty Allah. We are getting married. We need your Prayers in this new life. Regards: Bushra Manika#imrankhanmerriage #bushramanika#IKmarriage