علی از هرات این ویدیو را برای ما فرستاده و از مشکلاتشان که در نتیجه بی برقی پیش آمده در این شهر‌ گفته است. . بخشی از برق #هرات و دیگر ولایت‌های همجوار با ایران از طریق واردات از این کشور تامین می‌شود. . پیش از این مقامات ایران اعلام کرده بودند در زمان‌های اوج مصرف برق، صادرات به کشورهای همسایه را قطع خواهد کرد. پیامگیر تلگرام ما bbcshoma

