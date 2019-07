پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود. 'بم شهر بی دفاع' در آپارات

این هفته در آپارات فیلم 'بم، شهر بی دفاع' ساخته میترا منصوری به نمایش در خواهد آمد.

درباره فیلم

'بم شهر بی دفاع' با مروری بر آن‌چه در جریان زلزله ویران‌گر سال ۱۳۸۲ در بم اتفاق افتاده، می‌کوشد با استفاده از دیدگاه کسانی که در آن زمان، در اقدامات بعد از زلزله و مدیریت آن نقش داشتند، چگونگی مدیریت این حادثه و عواقب پس از آن را در قالبی مستند و بدون هیچ قضاوت به تصویر بکشد.

شروع فیلم برداری این فیلم در سال ۱۳۸۲ شروع شده و سه سال ساخت آن به طول انجامیده است.

Image caption نمایی از فیلم 'بم شهر بی دفاع'

ویژگی فیلم

'بم شهر بی دفاع'، در نوع خود فیلم منحصر‌به‌فردی است که از دل تحقیق و پژوهش درآمده و سرانجام یک تدوین خوب و حساب شده آن را جمع‌وجور کرده است. از این نوع فیلم های مستند در سال های اخیر در ایران کم ساخته شده است.

فیلم به شکلی غیر‌محسوس مسائل مدیریت بحران پس از زلزله را در چند بخش مختلف بررسی می‌کند. افرادی که در اقدامات پس از زلزله و ساماندهی این بحران نقش داشتند، خود شخصیت‌های پیش برنده ماجرا در این فیلم هستند و روایت‌های آنهاست که بیننده را به آن چه در بم گذشت، نزدیک می‌کند.

فیلم ساز به واکاوی این حوادث می‌پردازد و جسورانه نکاتی را از زبان این مدیران مطرح می‌کند که از تریبون‌های رسمی تاکنون شنیده نشده است. این فیلم با طبقه‌بندی کردن مشکلاتی که باعث این تلفات انسانی و مالی شده، بدون دخالت در واقعیت، عواقب زلزله را هم‌چون یک پدیده طبیعی زیر میکروسکوپ تحقیق قرارداده و با نگرشی علمی به تحلیل مدیریت آن می‌پردازد. فیلم با وجود آن که درباره یک حادثه تلخ است اما از همان لحظه اول با لحن متفاوت‌اش ببینده را درگیر خود می‌کند و ریتم سریع آن اجازه نمی‌دهد بیننده خسته شود. محور حرکت فیلم و جذابیت آن در رویارویی دیدگاه‌های متفاوت و بررسی موشکافانه نقطه ضعف‌ها و نمایش پیوسته لحظات دراماتیک یک واقعه ازهم گسیخته تاریخی از جنبه های گوناگون آن است. گفت‌وگو با مسولان مربوطه و بررسی وعده‌ها و خدمات ارایه شده، ترازو و معیاری در اختیار بینندگان قرار می‌دهد تا خودشان قضاوت کنند که شهر بم پس از گذشت این سالها از چه شرایطی برخوردار است. فیلم به جز موضوع جسورانه‌اش و کار تحقیقی خوبی که در این مورد انجام داده، از تدوین و ریتم خوبی نیز برخوردار است. فیلمساز سراغ آدم‌های بسیار مرتبط با موضوع رفته و حرف این شخصیت‌ها خیلی خوب در کنار هم قرار گرفته‌اند. فیلم از موسیقی متن و فیلمنامه مناسبی هم برخوردار است، اما به لحاظ فیلمبرداری فیلم بیشتر به کارهای تلویزیونی شبیه است و از یک‌دستی برخوردار نیست.

شناسنامه فیلم

کارگردان : میترا منصوری

تهیه کننده : میترا منصوری

فیلمنامه‌نویس: میترا منصوری

صداگذار: کامبیز صفاری

فیلمبردار: ترنگ عابدینی، محمدرضا خوش نیت

تدوینگر: بهمن کیارستمی

موسیقی: انتخابی

مدیر تولید: شهرام هنرمایه

درباره کارگردان

میترا منصوری عضو انجمن مستندسازان سینمای ایران و فارغ التحصیل رشته سینما با گرایش کارگردانی از دانشکده سینما- تئاتر دانشگاه هنر است. از فیلم های ساخته شده او می توان به فیلمهای 'به انتظار '، 'مسیح آباد'، 'فروش کار'، 'آفتاب'، 'پته'، 'عیش' و 'ما بی چرا زندگانیم' می توان اشاره کرد.

میترا منصوری از سال ۲۰۰۹ است به کشور کانادا مهاجرت کرده و در آنجا زندگی و کار می‌کند. از کارهای اخیر وی فیلم مستند کوتاه ' آسان نیست که. . .'(It's not easy to) و فیلم کوتاهی به نام 'من یک کانادایی هستم' (I am Canadian) است که درباره قابلیت‌های مثبت مهاجران در کانادا است و از شبکه سی بی سی کانادا پخش شده است.

حق نشر عکس unknown Image caption میترا منصوری، کارگردان

نگاه کارگردان

از زمان ساختن این فیلم تا امروز بیش از ۱۰ سال می‌گذرد و من کم و بیش با بعضی از آنهایی که هنگام ساخت فیلم آشنا شدم، ارتباط دارم. شعارهای داغ و انتقادهای مدیریت بحران آرام گرفته‌اند و نابخردی زیر انبوه ندانم کاری‌های دیگر پنهان شده است و اما خطر همچنان جایی در دل زمین غوطه می‌خورد تا دوباره در گوشه‌ای از این خاک زلزله‌خیز سر بردارد. امید بر این است که با تکرار این فیلم و نگاه کردن به تجربه بم این خطر جدی را فراموش نکنیم و مباد روزی که مردم دوباره بهای گزاف بی‌برنامگی و بی‌توجهی سیستمی نابخرد را بپردازند.

تهدید زمین لرزه در کشور زلزله‌خیزی چون ایران یک تهدید جدی است. همیشه پس از چند سال خبر یک فاجعه در گوشه‌ای از میهن ما شنیده می شود که کم و بیش تلفاتی به بار می آورد. هر بحرانی مدیریت خاص خودش را می طلبد منجمله زلزله که باید دیگر برای مسئولین ما ناگهانی و غافل گیرکننده نباشد. که متاسفانه هر بار هست.

متاسفانه مدیریت در ایران از شکل تخصصی خارج شده است و تقریبا به صورت پاداش خویشاوندی درآمده!! که خسارت ناشی از سپردن کار به دست ناکاردان را مردم بی گناه ما می دهند.

هر بار که یکی از شهرهای ما دچار زلزله می شود مسئولین به دست و پا می‌افتند و هیچ‌کدام از سمینارها، کنفرانس ها، کلاس‌های آموزشی و... که هرساله بودجه‌های خوبی به خود اختصاص می‌دهند به کمک تصمیم‌گیران مدیریت بحران نمی‌آیند. ما نه پیش‌گیری داریم، نه مدیریت بحران حین زلزله و نه ساخت‌و‌ساز صحیح بعد از آن. شاید به نظر برسد که این‌ها نظراتی شخصی و بی‌پایه است. کافی است به فیلم 'بم شهر بی دفاع' نگاه کنید تا متوجه شوید که این حرف‌ها چقدر مستند هستند.

من از زمان وقوع زلزله تا سه سال بعد روی این موضوع متمرکز شدم چون همزمان در حال ساخت فیلمی در مورد زلزله برای پایگاه علوم داده‌های زمین کشور و فیلم دیگری برای مرکز زلزله‌شناسی بودم. ابعاد فاجعه آن‌قدر گسترده و جاری در همه چیز بود که مرا شوک زده کرده بود. هیچ چیز قابل اعتمادی وجود نداشت. هیچ‌کس نمی‌توانست آمار دقیقی از خسارت، کمک، مفقودشدگان، خانواده‌ها و... بدهد. بارها با خود فکر کردم چرا؟ و چه کسی می‌تواند جلوی این همه را بگیرد؟ همیشه یک جواب در ذهن من می ماند: 'مدیریت صحیح' لااقل بعد از فاجعه. به دنبال این راه افتادم که ببینم قضیه چیست و مدیریت بحران چگونه با این فاجعه روبرو شده است و نتیجه از بین صدها ساعت راش فیلم 'بم شهر بی دفاع' شد. بی شک بم تنها یک نمونه است، یک الگو برای بررسی رفتاری ما در مواجه با یک بحران. به گمان من این فیلم را همیشه می‌توان دید و به حرف‌های کسانی که در وسط فاجعه بوده‌اند گوش کرد. شاید که کمی به آمادگی ما در برابر بحران بعدی کمک کند.

و کلامی دیگر این‌که اینجا در دیار غربت دلم بسیار تنگ است، برای مردمی که در این فیلم با آنها آشنا و هم‌کلام شدم و دلم تنگ است برای گشتن در حال و هوای مردمم و گوش کردن به آنان و ساختن یکی از ده‌ها طرحی که در ذهنم مدام شکل می‌گیرد و بالا و پایین می‌رود.

و دلم تنگ است برای کار کردن با بهمن کیارستمی تدوین‌گر باهوش و صبوری که 'شهربی دفاع ' بسیار مدیون اوست. و خلاصه این‌که فیلم‌سازی در دیار غربت مانند پختن غذا بدون ادویه است.

بد نیست یک نکته دیگر را هم یادآوری کنم و آن امتناع از مصاحبه برخی از مسئولینی بود که خوب می‌دانستند چه نقشی در هرج‌و‌مرج آن زمان داشتند.

خوشحالم که این فیلم شرح تاریخی این زلزله را به عنوان یک مستند ثبت کرده است.

زمان پخش برنامه آپارات :

جمعه ساعت ۲۱:۰۰ ایران

شنبه ساعت ۱۱:۰۰ صبح ایران

یکشنبه ساعت ۲۴:۰۰ ایران

سه‌شنبه ساعت ۱۵:۰۰ ایران

چهارشنبه ساعت ۲۴:۰۰ ایران

پنج‌شنبه ساعت ۱۱:۰۰ شب اروپا

آرشیو برنامه های آپارات

برای دسترسی به صفحات برنامه‌های گذشته آپارات روی اینجاکلیک کنید.

آرشیو صفحه‌های آپارات

مشاهده برنامه از طریق وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی

این فیلم در ساعات اعلام شده در جدول فوق از طریق کلیک بر روی اینجا، لینک پخش زنده تلویزیون وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی

و یا اینجا، لینک پخش زنده تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در کانال بی‌بی‌سی فارسی در یو‌تیوب نیز قابل مشاهده است.

آدرس پست الکترونیک برنامه آپارات: aparat@bbc.co.uk

آدرس فیس بوک برنامه آپارات: https://www.facebook.com/aparatonbbc

می توانید از طریق پنجره زیر هم با ما تماس بگیرید: