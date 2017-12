🍀 عصبانى نيستم!!! اما بى نهايت نااميد، نااميد، نااميد، غمگين، دلسرد، تنها، تنها، تنهاتر،افسرده،تلخ،تلخ تر هستم. عصبانى نيستم!!! اما با اشك نوشتم، با اشك ساختم و با اشك شاهد اتفاقاتش هستم. صدها بار بازبينى در شوراهاى مختلف ، دريافت پنج پروانه نمايش و سه بار ثبت تاريخ اكران در شوراى صنفى، بالا و پائين رفتن هاى مختلف و... و... من به عنوان تهيه كننده و كارگردان فيلم "عصبانى نيستم!"به هيچ عنوان از اكران انصراف نداده ام و تمامى نقل قول هايى كه مى شود را تكذيب مى كنم و همچنان پى گير نمايش اين فيلم هستم. عصبانى نيستم!!! هرچند فيلمم به راحتى ذبح و قربانى مى شود، چون سازنده اش در هيچ اردوگاه سياسى اى نيست و هيچ پشتوانه اى ندارد. عصبانى نيستم !!! اما ... شرايط و حال خوبى ندارم... رضا درميشيان

