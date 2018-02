'سه بیلبورد بیرون ابینگ میزوری' برنده بیشترین جوایز بفتا شد

حق نشر عکس 20th Century Fox Image caption سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری برنده چند جایزه شده است

در مراسم اعطای جوایز سینمایی بفتا در بریتانیا که یکشنبه شب در لندن برگزار شد فیلم "سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری" با بردن پنج جایزه در صدر قرار گرفت و فیلم "شکل آب" اثر گیرمو دل تورو که امید اول بود سه جایزه گرفت.

بعد از این دو فیلم "تیره ترین ساعت" درباره وینستون چرچیل دو جایزه گرفت.

در یکی از آخرین جوایز این شب فرانسیس مکدورماند به خاطر بازی در فیلم "سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری" برنده جایزه بهترین هنرپیشه زن شد.

پیشتر گری اولدمن به خاطر بازی در فیلم "تیره ترین ساعت" برنده جایزه بهترین هنرپیشه مرد و فیلم "کوکو" برنده بهترین انیمیشن سال شدند.

در مراسم امشب مهمانان در حمایت از جنبش های زنان (Time's Up و Me Too) جامه های سیاه پوشیدند.

بعضی ستارگان از جمله آنجلینا جولی به همراهی کنشگران حقوق و برابری در این مراسم شرکت کردند.

بسیاری از مهمانان همچنین نشان "تایمز آپ" (وقتتان تمام است) را به سینه سنجاق کردند که خوستار احترام بیشتر به زنان و برابری از زمان رسوایی آزار جنسی در هالیوود است.

جوانا لوملی امسال اجرای این مراسم را به عهده داشت.

حق نشر عکس Getty Images Image caption آنجلینا جولی با یک فعال حقوق در مراسم شرکت کرد

بعضی از دیگر برندگان بفتا:

بهترین فیلمبرداری: بلید رانر ۲۰۴۹ - راجر دیکینز

فیلنامه اصیل: سه بیلبورد بیرون الینگ، میزوری - مارتین مکدانا

بهترین صداگذاری: دانکرک - ریچارد کینگ، گرگ لنداکر، گری ریزو، مارک وینگارتن

بهترین جلوه های ویژه: بلید رانر ۲۰۴۹ - گرد نفزر، جان نلسون

بهترین فیلنامه اقتباسی: مرا به اسمت صدا کن (Call Me by Your Name)

بهترین موزیک اصیل: شکل آب (The Shape Of Water) - الکساندر دسپلت

بهترین فیلم بریتانیایی: سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری (موضوع فیلم در آمریکا می گذرد اما فیلم توسط مارتین مکدانای بریتانیایی ساخته شده)

فیلم "شکل آب" بیشترین نامزدی ها - در ۱۲ رشته - را در این رقابت داشت. در این اثر خیالی "سلی هاکینز" بازیگر بریتانیایی نقش یک نظافتچی را بازی می کند که با یک موجود دوزیست که در اسارت نگهداری می شود رابطه برقرار می کند.

پس از آن فیلم های "تیره ترین ساعت" (Darkest Hour) و سه بیلبورد بیرون ابینگ، میزوری (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) هر کدام در ۱۱ رشته نامزد بودند.