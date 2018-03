حذف نام نویسنده سریال پایتخت از تیتراژ 'به دلیل اعتراض به سانسور در صداوسیما'

در بازپخش ساعت ١٥ قسمت سوم پايتخت نيمي از صحنه هاي پايكوبي سانسور شد! دست مريزاد به صدا و سيما كه همواره شادي و نشاط مخاطبين در اولويتهايش قرار دارد! واقعا متاسفم براي خودم و همكارانم كه تمام هم و غممان شاد كردن دل و نشاندن لبخند روي لبان مردم نازنين و غمزده مان است در صورتيكه مسئولين صدا وسيما براي حفظ و بقاي ميزشان از مصوبات خود نيز پا پس ميكشند! #نويسنده #اميرحسين_قاسمي #صداوسيماي_جمهوري_اسلامي_ايران #سانسور #پايتخت٥ #سريال #فيلم #پايتخت #شبكه_يك#عكس #عكس_روز #cinema #film #pic

