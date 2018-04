همين دو ماه پيش بود كه ليلا حاتمى در فستيوال برلين گفت: «می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و خشم و تاسف عمیق‌ام را نسبت به نحوه برخورد اخیر با معترضان در ایران ابراز کنم». كيهان و فارس او را وطن فروش و خائن ناميدند ، موجى از مخالفان را بر عليه او به راه انداختند تا عنوان كنند چرا حاتمی مقابل خارجی‌ها چنین سخنانی گفته است . در اين فكرم اگر حرفهايى كه اليوراستون ديروز در جشنواره فيلم فجر گفت ، ليلا حاتمى يك صدم آنرا در باره جمهورى اسلامى مى گفت اكنون سينماى ايران بازيگرى به نام ليلا حاتمى داشت؟ اگر هم داشت حتما در اوين بود. لطفا به حرفهاى اليوراستون در خارج از كشورش و آن هم در ايران خوب دقت كنيد ، او گفت: ما (امريكا) عراق را و همین طور لیبی را نابود کردیم و باعث شدیم تروریسم‌ها همه جا پخش شود. سیاستمداران نوع محافظ کار آمریکا، تئوری تخریب خلاقانه دارند و حتی اسمش هم مشمئزکننده است و اصلا فرقی نمی‌کند که رییس جمهور آمریکا که باشد، امریکا هر معاهده جهانی را که لازم باشد زیر پا می‌گذارد. در واقع تلنباری از نابودی را در خاورمیانه باقی می‌گذاریم و اسمش را هم صلح می گذاریم . به راستى آيا اليوراستون با اين همه نقد تند بر عليه قدرت ، نظام و سياستمداران كشورش ، خائن و وطن فروش قلمداد ميشود ؟ چرا مايكل مور ، اليوراستون و ...حق دارندبگويند و فيلم بسازند ، اما فيلمسازان ايرانى بايد سكوت كنند . به گفته حميد جبلى:همانگونه كه امام خمينى حق داشت در پاريس از وضعيت ايران سخن بگويند ، ليلا حاتمى هم حق دارد در هر كجاى جهان از مردمش دفاع كند. به راستى مشكل كيهان و فارس چيست ؟ آيا جز اين است كه بجاى آنكه از مردم بگويند و دفاع كنند . شده اند بلندگوى قدرت؟ آيا خيانت و وطن فروشى بزرگتر از اين وجود دارد؟ #جعفرپناهى #ليلا_حاتمى #ليلاحاتمى #اليوراستون #كيهان #وطن_فروش #خائن #فارس #حميدجبلى #حميد_جبلى

