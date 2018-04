حق نشر عکس AFP/getty Image caption گروه آبا - ۱۹۷۴

اعضای گروه آبا، یکی از مشهورترین گروه‌های پاپ جهان، بعد از ۳۵ سال برای ساخت دو آهنگ گرد هم می‌آیند.

این گروه چهارنفره سوئدی اعلام کرده‌اند که آهنگ‌های تازه آنها "پیامد غیرمنتظره" تصمیم اخیرشان برای برگزاری یک تور "واقعیت مجازی" بوده است.

آبا روی اینستاگرام اعلام کرد: "ما چهار نفر همگی احساس کردیم که جالب و مفرح خواهد بود اگر بعد از ۳۵ سال برگردیم و با هم به استودیو برویم."

هنوز تاریخی برای انتشار دو آهنگ تازه مشخص نشده، اما نام یکی از آنها اعلام شده است: "من هنوز هم به تو ایمان دارم" (I Still Have Faith In You).

این آهنگ در ماه دسامبر در شبکه‌های بی‌بی‌سی و ان‌بی‌سی اجرا خواهد شد.

گورل هنسر، سخنگوی آبا آهنگ‌های تازه را این طور توصیف کرده است: "همان صدای آشنا خواهد بود، اما به شیوه‌ای مدرن."

خانم هنسر به یک روزنامه سوئدی گفت که این گروه اجرای زنده نخواهد داشت اما هولوگرام آنها در تور "آبا آواتار" به نمایش در خواهد آمد.

سخنگوی آبا به هواداران گفت که انتظار نداشته باشند آنها بار دیگر روی صحنه حاضر شوند: "آنها این کار را نخواهند کرد."

اعضای گروه آبا از سال ۱۹۸۲ که ضبط موسیقی به صورت گروهی را متوقف کردند، در برابر فشارها برای اجرا مقاومت کردند؛ حتی در برابر پیشنهاد -احتمالا - یک میلیارد دلاری برگزاری توری در سال ۲۰۰۰.

اگنتا فلتسکوگ، عضو آبا، در سال ۲۰۱۳ در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت: "خیلی از آن زمان‌ها گذشته، همه ما پیرتر شده‌ایم و زندگی‌های خودمان را داریم."

خبر مربوط به آهنگ‌های تازه در سالی پرخبر از آبا منتشر شده است. نمایشگاهی در ارتباط با دوران حرفه‌ای این گروه در لندن در حال برگزاری است و نمایش‌نامه موزیکال شطرنج به قلم بیورن اولویس و بنی اندرسون، هر دو از اعضای آبا، و تیم رایس در وست‌اند لندن روی صحنه می‌رود.

قسمت دوم فیلم "ماما میا" با آهنگ‌های آبا هم کمتر از سه ماه دیگر اکران خواهد شد.