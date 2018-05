گلشیفته روی فرش قرمز و صندلی خالی پناهی در کن

ديشب قبل از نمايش "٣رخ" نمايش فيلمى بود كه گلشيفته در آن بازى كرده بود . پيغام فرستاده بود و معذرت خواهى كه نمى توانست بر سر نمايش فيلم باشد . چند جا بايد ميرفت . اما هرجا كه بود در اينستاگرام به صورت زنده خبرهاى "٣رخ" و استقبال فراتر از انتظار از نمايش آنرا گزارش مى كرد . عشق به ايران در صدايش بخوبى آشكار است . دختر ايران عاشق ايران است #جعفرپناهى #گلشيفته_فرهانى #سولمازپناهى #بهناز_جعفری #امين_جعفرى #مستانه_مهاجر #پناه_پناهى #سينما #سينماى_ايران

