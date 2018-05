تحریم افطاری روحانی؛ اقدامی موثر یا حرکتی 'عوامفریبانه و سطحی'؟

جنابِ آقای روحانی . سلام و خسته نباشید . خوشحالم که در دوره شما و بواسطه شعارهای انتخاباتی و مرام و مشیِ تان نقد رییس جمهورِ حی و حاضر و در قدرت ، تقریبا تبدیل به عادی ترین اتفاقِ ممکن شده است . (نقد و نابود کردنِ اسبق ها که هزینه نداشته و ندارد و تازه ارزشِ افزوده هم دارد) . دیگر مثل خیلی قبل ترها و کمی قبل ترهایش مخالفت و نقد با تصمیم ها و رویکردهای رییس جمهور ، تقدس زایی و مستوجبِ ردگیری و برخورد و شلاق و حبس نیست . ناراحت نباشید و لطفا به آقای نوبخت بگویید کنایهِ شاید درستِ اردیبهشتِ سالِ گذشته را نزند . آنهایی که باید بدانند می دانند و اگر برای حضور در دایره انصاف خود را وادار به مطالعه در واقعیت ها و نه موج های موسمی کرده اند براحتی میتوانند تلاشهای شما را ببینند . خواه موفق یا شکست خورده . من اعتراضِ برخی از همکارانم را در اجابت نکردنِ دعوت به مراسم افطاری از همین قِسمِ مذکور میدانم . این حرکت نشانه ای از موفقیتِ دولتِ شماست . برایِ گفتگو یک چای در یک بعد از ظهرِ غیر ماه رمضان هم کفایت میکند .نیامدن به مهمانیِ افطار رییس جمهور و اعلامِ رسمیِ آن و نه بهانه سرماخوردگی و در سفر بودن آوردن ، یک لحظه تاریخی در مردمسالاری این کشور است . امیدوارم این جسارت و توانِ آزاده بودن ما در دولت های آینده با گرایشِ متفاوت و همچنین در برابرِ دستگاههایِ دیگری که باید به مردم پاسخگو باشند، ادامه دار باشد و تبدیل به یکی‌از حرکت های تقطیع شده و کاملا بی خطر نشود تا خدای نکرده تفسیر به تطهیر کردن خودمان در برابرِ اعتراض های اخیرِ اجتماعی نشود . در نهایت امیدوارم دولت ضمن به رسمیت شناختنِ این اعتراض و نه پُر کردن سالنِ ضیافت افطاری اَش ، از کنار این اتفاق بگذرد و با یک اعلانِ رسمی هزینه این مراسم را به نهادهای خیریه و حمایتی واگذار کرده و رسمِ برپایی اینگونه همایش ها در حکومتی که داعیه پیروی از سیره علی (ع) را دارد از بیخ بخشکاند

