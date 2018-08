هنردوستان عزيز شيراز متاسفانه با وجود استقبال چشمگير از شط رنج ، پس از رفع موانعى كه به لغو اجرا منجر شد ، امروز دوباره به طور كلى مجوز امشب و اجراهاى بعدى در شيراز را لغو كردند. نمى دانم چه در صداى بانوان نهفته است كه اينچنين دلواپسان را منقلب مى كند. يكشنبه ، تقريبا سالن اجراى ما شبيه پادگان بود. وسط اجرا از پايين به اعضاى گروهمان تذكر مى دادند. پشت صحنه انگار گشت ارشاد بود كه حتى كلاه گيس خانم ها را براى اطمينان از نداشتن بوى انسان ، لمس مى كردند. در طول اجرا هم چند نفر را كنار دست صدابردار گمارده بودند. مردم ما با اين رفتارها ايمان زده مى شوند. امروز از من خواستند كه نصف اجرا را سانسور كنم كه نپذيرفتم. الان كه در حال نوشتن اين متن هستم اعضاى گروه ، غافل از لغو اجرا آماده ى حركت به سمت سالن هستند. نااميدى اى كه تا پنج دقيقه ى ديگر شط رنج را فرا مى گيرد ، چيزى كمتر از نااميدى جامعه از اوضاع نيست. پس مى شود تحمل كرد و بايد ايستاد. يك خواهش از شما دارم با بازتاب دادن اين بى مهرى با هشتك #نه_به_لغو_برنامه_هنرى يا به هر شكل ديگر مانع تكرار دوباره ى اين بى فرهنگى ها و بى قانونى ها شويد. قصه ى شطرنجى شيراز تراژيك تمام شد. حد اقل با بازتاب اين نارضايتى جلوى تكرار اين اتفاق را براى اجراهاى هنرى ديگر بگيريد. شيراز شهر مهمى است. نگذاريد ويرانش كنند. بعضى از مسئولين براى پوك كردن هويت مردم اتفاقا دنبال اجراهاى پلى بك هستند. تشكر قلبى از رفقاى شط رنج و حسام هوشيار كه كنارم ايستادند. تا آخرين كورسوى اميد شرمنده ، نشد.... #نه_به_لغو_برنامه_هنرى

