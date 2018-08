شصت سالگی مدونا؛ ملکه پاپ در هفت نمودار

حق نشر عکس Shutterstock Image caption مدونا در یکی از برنامه‌های شبکه تلویزیونی آی تی وی در ماه مارس سال ۱۹۸۴

مدونا روز پنجشنبه (۲۵ مرداد/ ۱۶ اوت) ۶۰ ساله شد. به مناسبت تولد او نگاهی انداخته‌ایم به ۳۵ سال فعالیت هنری این خواننده آمریکایی.

از اولین آلبوم مدونا که در سال ۱۹۸۳ و به نام خودش (Madonna) منتشر شد، او در ۱۰ تور جهانی کنسرت برگزار کرده و آهنگ‌هایش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار فروش داشته‌اند.

این میزان فروش موجب شده تا نام این خواننده به عنوان پرفروش‌ترین خواننده زن تاریخ در کتاب گینس ثبت شود.

اما آمار و ارقام چه چیزهای دیگری در مورد ملکه پاپ می‌گویند؟

پرفروش‌ترین آلبوم یک خواننده زن در بریتانیا

دوازده آلبوم مدونا در بریتانیا در صدر جدول فروش قرار گرفته‌اند. در این زمینه فقط گروه بیتل‌ها و الویس پریسلی بالاتر از او قرار می‌گیرند.

آلبوم "Immaculate Collection" مدونا که در سال ۱۹۹۰ به بازار آمد، ۳۳۸ هفته میان آهنگ‌های پرفروش بریتانیا بود و بیش از دو ماه هم پرفروش‌ترین آهنگ در این کشور بود.

محبوب‌ترین آهنگ‌های مدونا

آهنگ مورد علاقه شما هم "Like A Virgin" است؟ اگر جوابتان مثبت است بدانید که تنها نیستید. طبق داده‌های اسپاتیفای، این آهنگ کلاسیک سال ۱۹۸۴، محبوب‌ترین آهنگ مدونا است.

راستش را بخواهید از پنج آهنگ محبوب مدونا فقط یکی از دهه ۱۹۸۰ نیست؛ "Hung Up" از سال ۲۰۰۵.

۳) تک آهنگ‌های مدونا بیش‌تر از هر خواننده زن دیگری در میان پنج آهنگ پرفروش بریتانیا بوده است.

مدونا ۴۶ تک آهنگ در میان پنج آهنگ پرفروش بریتانیا داشته است. در این زمینه فقط الویس پریسلی عملکرد بهتری داشته است.

پنج آهنگ پرفروش در سه دهه بررسی شده‌اند: از "Like A Virgin" در سال ۱۹۸۴ تا "Celebration" در سال ۲۰۰۹.

حق نشر عکس Shutterstock Image caption مدونا در سال‌های هشتاد میلادی

۴) اجرای او در سوپر باول رکورد شکست

اما از سال ۲۰۲۰ به این طرف، نام مدونا بیشترین بار در مارس ۲۰۱۲ جستجو شد؛ زمانی که تبدیل به اولین خواننده زن در بین دو نیمه مسابقه سوپرباول پس از جانت جکسون در سال ۲۰۰۴، شد.

مدونا در سال ۲۰۱۲ رکورددار شمار بیننده‌ بین دو نیمه سوپر باول شد. رکوردی که کیتی پری در سال ۲۰۱۵ شکست.

۵)اسپاتیفای مدونا را مثل ما نمی‌شنود

سیستم‌های مختلف برای ارزیابی آهنگ‌ها مدونا و این که کدامیک "شاد" یا "غمگین‌" هستند از معیارهایی مانند کلید، ریتم و سایر فاکتورها استفاده می‌کنند.

این معیارها فقط بر اساس چگونه به گوش رسیدن موسیقی ( مثلا اعتنایی به عواملی مانند متن ترانه نمی‌کنند) هستند. این‌بار اسپاتیفای از معیار جدیدی استفاده کرده است.

ولی کامپیوترهای اسپاتیفای چگونه آهنگ‌های مدونا را چطور "می‌شنوند"؟ طبقه‌بندی آهنگ‌ها برحسب "غمگین‌تر" شدن بر مبنای آرام‌تر شدن آهنگ و استفاده بیشتر از کلیدهای ماینور است.

طبیعتا این روش هم نمی‌تواند به طور کامل حق مطلب را ادا کند. ماشین‌ها (در حال حاضر) نمی‌توانند کلام را درک کنند و همین طور "حسی" که از آن به وجود می‌آید.

تعدادی از عمیق‌ترین و احساسی‌ترین آهنگ‌های مدونا، که متعلق به آلبوم‌های اولیه او هستند، در مجموع بیشتر "شاد" طبقه‌بندی شده‌اند.

آهنگ "True Blue" مدونا که در سال ۱۹۸۶ منتشر شد، در میان "شادترین‌ها" طبقه‌بندی شده هرچند که درباره حاملگی در دوران نوجوانی، حقه‌بازی و مشکل رابطه با والدین است.

آلبوم‌های "MDNA" (۲۰۱۲) و "Rebel Heart" (۲۰۱۵) در گوش کامپیوتر "حزن‌آورتر" هستند، گرچه شامل آهنگ‌هایی مانند "Give Me All Your Luvin" و "Girl Gone Wild" هستند که شعرهایشان را به هیچ عنوان نمی‌توان غمگین به حساب آورد.

بنابراین باید گفت هنوز راه زیادی باقیمانده تا سیستم‌ها چیزی بیشتر از فرم آهنگ‌ها به ما بگویند.

۶) بیشترین استفاده از جی ماژور

در آلبوم‌های استودیویی مدونا از ۲۴ کلید مختلف استفاده شده است اما جی ماژور که در ۱۷ آلبوم به کار برده شده، پراستفاده‌ترین است.

۷) او ثروتمندترین خواننده زن آمریکایی است

مجله فوربز درآمد خالص پارسال مدونا را ۵۸۰ میلیون دلار تخمین زده است که او را تبدیل به ثروتمندترین زن هنرمند ساکن آمریکا می‌کند. نفر بعدی سلین دیون است که ۲۰۰ میلیون دلار کمتر درآمد داشت.

