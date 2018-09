View this post on Instagram

🎙🎬 #omidrahimi #سنجاقک : #مریم_کاظمی کارگردان نمایش موزیکال #رویای_شب_تابستان و #سعیداسدی مدیر #تئاتر_شهر بدلیل انتشار این تیزر در فضای مجازی، بازداشت شدند. نمایش نیز در آخرین شب اجرا توقیف شد. . #امیدرحیمی #امید_رحیمی #هنر #تئاتر #دولت #ایران #دلار #دروغ #اعتراض #گرانی #نارضایتی #حاشیه #حواشی #نواهنگ #مجری #کارگردان #پول