حق نشر عکس Reuters Image caption مردی که لباس "پدر یخی" یا همان معادل روسی بابا نوئل را به تن دارد و به شناگر آماتور گروهی که در روزهای کریسمس و سال نو در آب یخ شنا می‌کنند کمک می‌کند تا وارد رودخانه ینی‌سئی در شهر کراسنویارسک روسیه شود

حق نشر عکس Reuters Image caption فلوید می‌ودر بوکسور بازنشسته آمریکایی که سابقه قهرمانی در پنج وزن مختلف را دارد، در مسابقه نمایشی بوکس در توکیو ژاپن، تنشین نازوکاوا را در ۱۴۰ ثانیه ناک‌اوت کرد. گزارش شده این مسابقه نه میلیون دلار درآمد داشته است

حق نشر عکس AFP Image caption پس از دو سال تاخیر، انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری دموکراتیک کنگو برگزار شد. اعضای کمیسیون مستقل ملی انتخابات در حالیکه برق قطع شده است در حضور ناظران در شهر لوبومباشی در استان کاتانگا در حال شمارش آرا هستند

حق نشر عکس Getty Images Image caption آغاز سال نو میلادی در سراسر جهان با آتش‌بازی و نورپردازی همراه بود. این آتش‌بازی بندر سیدنی در استرالیا است که حدود دوازده دقیقه به طول انجامید

حق نشر عکس Reuters Image caption پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان در حال بازی با یک توپ در میان اعضای گروه سیرک کوبا در دیدار عمومی با بازدیدکنندگان در سالن پل ششم در واتیکان

حق نشر عکس EPA Image caption جایر بولسونارو، رئیس جمهور دست راستی برزیل و همسرش میشل، سوار بر رولزرویسی عتیقه برای مراسم سوگند به کنگره این کشور در برازیلیا پایتخت رفتند.

حق نشر عکس Reuters Image caption تصادف دو قطار و بسته شدن پل ثابت کمربندی بزرگ که دو جزیره دانمارک را به همدیگر متصل می‌کند؛ یک قطار مسافربری با یک قطار باری در طوفان شدید تصادف کردند که در اثر این حادثه هشت نفر کشته شدند

حق نشر عکس Reuters Image caption مقابله پلیس هند با اعضای اتحادیه دانشجویان کرالا؛ ورود دو زن به یک معبد هندوها در ایالت کرالا در جنوب هند باعث اعتراضات خشونت‌آمیز در این منطقه شده است. این معبد به طور سنتی مانع ورود زنانی می شود که در سن قاعدگی هستند یعنی سنشان بین ۱۰ تا ۵۰ سال است. ورود این زنان به معبد، با اعتراض تندروهای مذهبی همراه شد و به اعتراض های خیابانی کشید. سپتامبر گذشته، دیوان عالی هند ممنوعیت ورود زنان به این معبد هندو را لغو کرد اما معترضان مانع از ورود زنان شدند

حق نشر عکس Reuters Image caption نور و یخ؛ گروهی در حال بازدید از یکی از بزرگترین جشنواره‌های یخی جهان که روز شنبه در هاربین شمال‌شرقی چین افتتاح شد.

