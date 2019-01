مجموعه‌ای از بهترین عکس‌های خبری که در هفته گذشته (۵ - ۱۱ ژانویه) در نقاط مختلف دنیا منتشر شده‌اند.

حق نشر عکس GETTY IMAGES Image caption یک موافق و یک مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو در روی یکدیگر در مقابل ساختمان پارلمان بریتانیا

حق نشر عکس Getty Images Image caption عکس یادگاری پاپ فرانسیس با سفرای کشورهای جهان در واتیکان

حق نشر عکس Getty Images Image caption گرامیداشت صد و چهارمین سالگرد جنگ ساری‌قمیش در جنگ جهانی اول که گفته می‌شود حدود نود هزار کشته آن از سربازان ترک بودند

حق نشر عکس Getty Images Image caption یک گوسفند در گل و لای شدید پس از خشک شدن یک کانال در استرالیا، این تصویر را یک پهپاد گرفته

حق نشر عکس Getty Images Image caption یک معترض جلیقه زرد در مقابل خودرو پلیس در پاریس

حق نشر عکس Getty Images Image caption کارگران در حال جایگزین کردن حصار قدیمی مرزی بین ایالات متحده و مکزیک در مرز دو کشور

حق نشر عکس GETTY IMAGES Image caption یک طرح هنری جدید از ویرجیل آبلو، طراح لباس آمریکایی که در نیویورک نصب شده است

حق نشر عکس Getty Images Image caption زنی در حال قدم زدن در میان بقایای بازار در آتش سوخته بکارا در موگادیشو پایتخت سومالی

حق نشر عکس Getty Images Image caption نائومی اوساکا در حال ضربه زدن به توپ تنیس در تمرینات پیش از مسابقات اوپن استرالیا

حق نشر عکس Getty Images Image caption شناگران در حال شنا در استخری که از میان یخ‌های دریاچه بیلینگ پارک در شانگهای ایجاد شده

