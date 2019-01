مجموعه‌ای از بهترین عکس‌های خبری که در هفته گذشته (۱۹-۲۵ ژانویه) در نقاط مختلف دنیا منتشر شده‌اند.

حق نشر عکس Reuters Image caption الکسیا پاگانینی از سوئیس در حال اجرا در مسابقات اروپایی اسکیت نمایشی در مینسک، پایتخت بلاروس

حق نشر عکس Getty Images Image caption نمایش "دیپی دایناسور"، مدلی از اسکلت کامل کشف شده از "دیپلودوکوس کارنگی" در گالری و موزه کلوین‌گرو در شهر گلاسکو در اسکاتلند

حق نشر عکس Reuters Image caption دواطلبان و کارکنان یک خیریه در حال آماده کردن نان، تخم مرغ و شیر برای توزیع میان کارکنان گارد ساحلی در نیو کاسل، واقع در ایالت نیوهمپشایر آمریکا. اعضای گارد ساحلی از جمله کارمندان دولتی هستند که به خاطر طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا در تاریخ این کشور مدتی است حقوق نگرفته‌اند

حق نشر عکس Reuters Image caption در جریان جشن‌های خاج‌شویان (اپیفانی) مسیحیان اورتدوکس مردی در منطقه نووگرود روسیه در آب یخ آب‌تنی می‌کند

حق نشر عکس Reuters Image caption مصاحبه شاهزاده ویلیام از بریتانیا با سر دیوید اتنبورو، مستندساز و از سرشناس‌ترین فعالان محیط زیست در جریان نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس. دیوید اتنبورو از رهبران جهان می‌خواهد که بیش از پیش به طبیعت و حیات وحش توجه کنند

Image caption تصویر ماه پشت رویال پاویون در شهر برایتون در جنوب انگلستان هنگام ماه‌گرفتگی. در جریان این پدیده که با عنوان "ابرماه خونین" شناخته می‌شود، ماه افروخته‌تر و نزدیک‌تر از همیشه به زمین به نظر می‌آید

حق نشر عکس Reuters Image caption درختان برف‌پوش در جنگلی در منطقه اوبرویزنتال در آلمان هم‌زمان با موج سرمای شدید در اروپا

حق نشر عکس Reuters Image caption گردهم‌آیی هندوها در معبدی واقع در غار باتو در حومه کوالالامپور، پایتخت مالزی، هم‌زمان با فستویال تایپوسام

حق نشر عکس AFP Image caption سگی در جست‌وجوی قربانیان در یک جریان یک برنامه آموزشی در لزوش در فرانسه. دوره آموزش سگ‌های جست‌وجو در برف سه هقته طول می‌کشد

حق نشر عکس EPA Image caption تصویری که یک پهپاد از ماهیگیران در یک رودخانه یخ‌زده هم‌زمان با فستیوال قزل‌آلا در کره جنوبی ثبت کرده است

