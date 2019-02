حق نشر عکس Reuters Image caption آنگلا بست، لوپیتا نیونگ و دانای گوریرا پس از دریافت جایزه "موشن پیکچرز" برای ایفای نقش در فیلم "بلک پنتر"

حق نشر عکس Getty Images Image caption نمایشگاه تسلیحات نظامی در تهران پایتخت ایران به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران، 13 بهمن 1397

حق نشر عکس Reuters Image caption میک، جغد خاکستری بزرگ 2 ساله، در حال تمرین با داریا کشچیوا (پرنده‌شناس)

حق نشر عکس Getty Images Image caption زائران آرامگاه آیت‌الله خمینی در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب ایران

حق نشر عکس EPA Image caption حامیان یکی از "زنان آسایشگر" (زنانی که توسط ارتش امراطوری ژاپن در طول جنگ جهانی دوم مجبور به تن‌فروشی می‌شدند) مقابل سفارت ژاپن در سئول، پایتخت کره‌جنوبی

حق نشر عکس AFP Image caption رهگذران در شهرهای مختلف آمریکا صورت‌هایشان را در برابر سرمای شدید پوشانده‌اند

حق نشر عکس Reuters Image caption یکی از شرکت‌کنندگان در مسابقه قهرمانی شنا در آب سرد در جنوب لندن

حق نشر عکس Scott Olson Image caption سطح یخ‌زده دریاچه میشیگان در شیکاگو آمریکا، ژانویه 2019

حق نشر عکس Getty Images Image caption افراد متولد سال خوک چینی، در حال نوشیدن آبجو در آب گرم لحظاتی پیش از سال نو چینی

حق نشر عکس Getty Images Image caption خانواده پسر 25 ساله فلسطینی که در اثر برخورد گلوله نیروهای اسرائیلی در نوار غزه درگذشت

All photographs belong to the copyright holders as marked.