مجموعه‌ای از بهترین عکس‌های خبری که در هفته گذشته ( ۲ تا ۸ فوریه) در نقاط مختلف دنیا منتشر شده‌اند.

حق نشر عکس Reuters Image caption آمادگی برای اجرای هفتاد و دومین مراسم جوایز فیلم بفتا در سالن "آلبرت هال" لندن

حق نشر عکس AFP Image caption سگی در شانزدهمین مراسم سالانه مد حیوانات خانگی در نیویورک

حق نشر عکس Reuters Image caption جیسکا کورتز، مدل تراجنسیتی، برای حضور روی صحنه در یک نمایش لباس زیر در هفته مد نیویورک آماده می‌شود

حق نشر عکس Reuters Image caption یک سرباز ارتش اوکراین در خانه‌ای ویران در جبهه منطقه دونتسک پیانو می‌نوازد. از ابتدای جنگ در آوریل سال ۲۰۱۴ تا کنون حدود ده هزار نفر در دونتسک شرقی و لوهانسک جان خود را از دست داده‌اند

حق نشر عکس PA Image caption تریسی امین، هنرمند بریتانیایی در کنار مجسمه‌اش "مادر" در نمایشگاه جدیدش در لندن

حق نشر عکس PA Image caption شرکت‌کنندگان در مراسم سالانه بازی "با"، یک بازی قرون وسطایی در شهر جدبرگ اسکاتلند. هدف از بازی رساندن توپ چرمی به گل در دو گوشه شهر است

حق نشر عکس AFP Image caption مردی در حال نقاشی سردیسی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در ۱۳۵ مین دوره کارناوال خیابانی در شهر نیس فرانسه

حق نشر عکس AFP Image caption یک مرد هندی در حال تعظیم به یک فیل معبد در مراسمی مذهبی در چنای هند

حق نشر عکس AFP Image caption مردم در حال قدم زدن در خیابانی در آدیس‌آبابا، پایتخت اتیوپی در سومین روز بدون خودرو در این شهر؛ ابتکار سازمان‌های مردم‌نهاد و دولت اتیوپی برای تشویق مردم به زندگی سالم و کاهش آلودگی در پایتخت

حق نشر عکس AFP Image caption گرگ‌ها در پارک حیات وحش نئوهاس نزدیک شهر گوتینگن در آلمان

