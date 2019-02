View this post on Instagram

همایون غنی‌زاده، کارگردان فیلم «مسخره‌باز» که در بخش «نگاه نو» ⁧‫#جشنواره‬⁩ فیلم فجر شرکت داده شده بود، جایزه ⁧‫#سیمرغ‬⁩ هیات داوران را نپذیرفت. ‏ آقای غنی‌زاده در اختتامیه جشنواره یک مهاجر اهل ⁧‫#افغانستان‬⁩ را به مراسم فرستاد تا از دردهای مهاجران افغان در ایران بگوید اما او از امید گفت. #ورق_بزنید و ببینید: