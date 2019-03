حق نشر عکس Thomas Mukoya/Reuters Image caption پلیس ضد شورش در حال پراکنده کردن کارکنان خطوط هوایی کنیا را در فرودگاه بین المللی جامو کنیاتا در نزدیکی نایروبی. اعتصاب کارکنان باعث اختلال در پروازها شد.

حق نشر عکس Johannes P Christo/Reuters Image caption یک مرد پوسته سوزان نارگیل را در جریان مراسم تطهیر سال نو هندو، با لگد می‌زند.

حق نشر عکس Buda Mendes /Getty Images Image caption "خوش‌باشان" در کارناوال معروف برزیل؛ بیش از ۷۰ هزار نفر در آن در شهر ریو دو ژانیرو شرکت کردند.

حق نشر عکس David Fisher/REX/Shutterstock Image caption مدل‌های کت‌واک، که کارا دیلیونینگ هم در جمع‌شان است، (ردیف جلو، دوم سمت چپ) در مراسم پایانی آخرین کلکسیون کارل لاگرفلد طراح سرشناس مد، که ماه گذشته در پاریس درگذشت.

حق نشر عکس Murad Sezer / Reuters Image caption اعضای نیرو دریایی ترکیه پس از یک رزمایش دریایی در نزدیکی ازمیر

حق نشر عکس Eduard Korniyenko / Reuters Image caption شمشیربازی شاگرد مدرسه در روسیه در جشن وداع با زمستان.

حق نشر عکس Santa Barbara County Fire Department via EPA Image caption صاعقه در کالیفرنیا

حق نشر عکس Susana Vera / Reuters Image caption زنان شهر مادرید در تظاهرات روز جهانی زنان، به دیگ و قابلمه کوبیدند

حق نشر عکس Ilya Naymushin / Reuters Image caption اتومبیلی در ساحل یخی رودخانه ینیسی در شهر کراسنویارکس روسیه

حق نشر عکس Jorge Silva / Reuters Image caption کاناوارا کاوجین در عقب صحنه مراسم ملکه زیبایی تراجنسی‌های سال ۲۰۱۹ در تایلند

