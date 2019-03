حق نشر عکس HAGEN HOPKINS / GETTY IMAGES Image caption جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند در پی حمله مرگبار به دو مسجد در کرایست‌چرچ در این کشور با رسانه‌های صحبت می‌کند. خانم آردرن این حمله مرگبار را "تاریک‌ترین روز" در نیوزیلند خواند.

حق نشر عکس TIKSA NEGERI / REUTERS Image caption در پی سانحه در خط هوایی اتیوپی "یی ۳۰۲" نزدیک شهر "بیشوفتو" زنی با خاک پاشیدن به صورت خود سوگواری می‌کند. هواپیما درمسیر آدیس‌آبابا به نایروبی پایتخت کنیا شش دقیقه پس از پرواز دچار سانحه شد و همه ۱۵۷ سرنشین آن جان باختند.

حق نشر عکس DANIEL MIHAILESCU / AFP Image caption در روز "دوشنبه پاک" نخستین روز از "روزه بزرگ" یا "چله روزه" در تقویم کلیسای ارتدوکس شرق در روستای "پولاکا"، رومانی، پسر بچه‌ای حلقه آتش را به‌عنوان بخشی از این مراسم می‌چرخاند.

حق نشر عکس RAMZI BOUDINA / REUTERS Image caption زن الجزیره‌ای که درتظاهرات شرکت کرده به پلیسی گل می‌دهد. معلمان و دانش‌آموزان در تظاهرات اعتراضی در الجزیره، الجزایر شرکت کردند. از فوریه پس از آنکه عبدالعزیز بوتفلیقه اعلام کرد برای پنجمین دوره کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد، مخالفان دولت به اعتراضات خود ادامه داده‌اند. او بعدا گفت که کاندید نخواهد شد.

حق نشر عکس CHINA NEWS SERVICE/VCG VIA GETTY IMAGES Image caption مه سنگینی آسمان‌خراش‌ها در شانگهای استان هونان، چین را در بر گرفته است.

حق نشر عکس ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS Image caption "پرایث چان-اوچا" نخست‌وزیر تایلند درایستگاه راه‌آهن "کوان کائن" طی بازدید مقارن با انتخابات عمومی در پیش رو در ۲۴ مارس، همراه با رقصنده‌ها، او هم می‌رقصد.

حق نشر عکس DAVID W CERNY / REUTERS Image caption یک نوع کانگوری زال با گردن قرمز، در پناه مادرش در باغ‌وحشی در "دسن" جمهوری چک.

حق نشر عکس DIVYAKANT SOLANKI / EPA Image caption رختشوها در "ماهالات دوبی کات" در بمبئی، هند لباس‌ها را روی بند پهن می‌کنند. دوبی کات یک رختشوخانه روباز است که رختشوها لباس‌های محلی‌ها را می‌شویند و اطو می‌کنند.

حق نشر عکس PETER BYRNE / PA Image caption "اسکای براون" ۱۰ ساله در حال اسکیت‌بازی در تیم "جی‌بی" در منچستر، بریتانیا. او در میکازاکی از پدری بریتانیایی و مادری ژاپنی زاده شد. اسکای اگر برای بازی‌های ۲۰۲۰ توکیو واجد شرایط باشد، جوان‌ترین بریتانیایی در المپیک تابستان آن سال خواهد بود.

حق نشر عکس HANNAH MCKAY / REUTERS Image caption سگی از نژاد "افغان هوند" یا "تازی افغان" همراه با صاحبش، در روز سوم نمایش سالانه سگ "کرافتز" در بیرمنگام، بریتانیا.

