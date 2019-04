حق نشر عکس EPA Image caption قربانیان روزنامه "کاپیتال گازت" در شهر آناپولیس آمریکا

یک روزنامه محلی در آمریکا به دلیل گزارش‌هایش درباره حادثه حمله مسلحانه یک مهاجم به کارکنان و اعضای تحریریه‌اش که به کشته شدن پنج نفر منجر شد، یکی از جوایز پولیتزر امسال را دریافت کرد

وقتی روز دوشنبه، ۱۵ آوریل، کارکنان این روزنامه از خبر دریافت معتبرترین جایزه مطبوعات در آمریکا مطلع شدند، شادمانی نکردند. آنها در سکوت و به یاد همکاران کشته شده یکدیگر را در آغوش کشیدند.

تابستان گذشته یک مهاجم مسلح به کارکنان و اعضای تحریریه نشریه "کاپیتال گازت" شهر آناپولیس مریلند آمریکا حمله کرد و تحریریه نشریه را به رگبار بست و دراین حادثه پنج نفر از جمله دستیار سردبیر روزنامه کشته و دو نفر هم مجروح شدند با وجود این حادثه روزنامه در وقت خود منتشر شد و این حادثه را گزارش کرد.

این جایزه برای "قدردانی از پوشش خبری و شجاعتی" که اعضای تحریریه و کارکنان این نشریه در مواجهه با مرگبارترین مورد حمله به خبرنگاران در تاریخ آمریکا از خود نشان دادند، به کارکنان این روزنامه اهدا شد.

جایزه پولیتزر که در سال ۱۹۱۷ و به نام جوزف پولیتزر، ناشر روزنامه، بنیاد گذاشته شد، سالانه به آثار شاخص در ۱۲ رشته در حوزه روزنامه‌نگاری و هنر تعلق می‌گیرد.

این جایزه همه ساله توسط دانشگاه کلمبیا در نیویورک به بهترین آثار منتشر شده در سه حوزه ادبیات، روزنامه نگاری و موسیقی اعطا می‌شود.

دو روزنامه نیویورک تایمز و وال‌استریت‌ژورنال هم به دلیل گزارش‌های تحقیقی شان درباره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا جایزه پولیتزر را دریافت کردند.

روزنامه واشنگتن پست نیز در دو زمینه، یک گزارش‌ تصویری تکان دهنده از قحطی در یمن و همچنین برای مطالب نقد و بررسی کتاب و مقاله دو جایزه پولیتزر دریافت کرد.

دو خبرنگار خبرگزاری رویترز هم که در میانمار به هفت سال زندان محکوم شده‌اند، به خاطر گزارش قتل عام مسلمانان روهینگیا از جمله گروهی از خبرنگاران آژانس خبری رویترز هستند که جایزه پولیتزر را دریافت کرده‌اند.

وا لون و کیاو سئو اوو، دو خبرنگار رویترز هستند که در جریان تحقیق و گردآوری اسناد پیرامون کشتار مسلمانان روهینگیا توسط نیروهای امنیتی میانمار بازداشت و با وجود فشارهای بین‌المللی به هفت سال زندان محکوم شدند.

رویترز اعلام کرده است که تا زمانی که این دو همکارش آزاد نشوند، برای دریافت این جایزه جشنی نخواهد گرفت.

پوشش خبری دو حادثه کشتار گروهی بوسیله اسحله در دو روزنامه محلی دیگر در آمریکا هم در میان برندگان امسال پولیتزر قرار گرفته است.

روزنامه "ساوث فلوریدا سان سنتینل" به خاطر پوشش تیراندازی مرگبار فوریه سال گذشته در دبیرستان پارکلند که در جریان آن ۱۷ دانش‌آموز و کارمند مدرسه کشته شدند و روزنامه "پست گازت" شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا هم برای پوشش خبری تیراندازی مرگبار در کنیسه ای در آمریکا که به کشته شدن ۱۱ نفر منجر شد، این جایزه را دریافت کردند.

جایزه ویژه برای ملکه موسیقی سول

حق نشر عکس Getty Images Image caption آریتا فرانکلین که به ملکه موسیقی سول شهرت دارد، تابستان گذشته در ۷۶ سالگی در اثر ابتلا به سرطان درگذشت

جایزه ویژه هنر پولیتزر به آریتا فرانکلین، ملکه موسیقی سول برای سهمی که او در توسعه فرهنگ و موسیقی آمریکا در پنجاه سال گذشته داشته است، اهدا شد.

آریتا فرانکلین که به ملکه موسیقی سول شهرت دارد، تابستان گذشته در ۷۶ سالگی در اثر ابتلا به سرطان درگذشت.

از او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشاهیر آواز و موسیقی آمریکا نام برده می‌شود. آثاری چون "ریسپکت" و 'I Say a Little Prayer' از مهم‌ترین کارهای آرتا فرانکلین هستند.

الن راید، آهنگساز اهل لس آنجلس برای اولین اپرایش به نام prism جایزه پولیتزر موسیقی را دریافت کرد.

جایزه پولیتزر در رشته ادبیات امسال به کتاب‌های The Overstor نوشته ریچارد پاورز و Fairview اثر جکی سیبلیز دروری در دو رشته داستان و درام رسید.

در رشته شعر مجموعه شعر به نام Be With اثر فارست گاندر به عنوان برنده جایزه ادبی پولیتزر انتخاب شد.

در رشته کتاب‌های تاریخی کتاب "فردریک داگلاس: پیامبر آزادی"، اثر دیوید دبلیو بلایت و در رشته بیوگرافی The New Negro: The Life of Alain Locke اثر جفری. سی استوارت جوایز پولیتزر را دریافت کردند.

