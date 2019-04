View this post on Instagram

. ✍️چرخه خشونت را پایانی هست؟ بارها در محکوم کردن و مذمت خشونت و افراطی گری و ترور، تحت هر عنوان و لوایی و با هر توجیحی داد سخن داده شده است، اما عطش سیری ناپذیر هیولای خشم و نفرت و قربانی گرفتن بی وقفه آن، هر لحظه نهیب می زند که ای انسانها چه نشسته اید که دیر یا زود این آتش زیر خاکستر گریبان همه تان را خواهد گرفت؟! از نیوزیلند و سریلانکا گرفته تا عربستان و ...هیچکس در امان نیست؛ دیروز نوبت به طلبه مظلوم همدانی رسید و امروز ضارب در آتشی که خود برافروخته بود سوخت. مناسب ترین تعبیر را در مورد این جنایت در یکی از نوشته هایی که امروز بازنشر شده بود دیدم:«نفرت کور» و «شادمانی های سیاه» و بویژه«کوری خودخواسته ای»که عامدانه یا از سر جهل، با فرافکنی همه بار این فاجعه را «بر گرده باز بودن فضای مجازی»سوار می کند و دیوار کوتاه«جریان آزاد اطلاعات»را نشانه می رود تا طبق مشی و عادت همیشگی با پاک کردن صورت مساله و ارائه دم دستی ترین راه حل، ضمن اینکه مراقبت کند کوچکترین تلنگری بر وجدانهای خفته وارد نشود، از این آب گل آلود ماهی خود را نیز گرفته باشد! غافل از آنکه برای شکستن چرخه این خشونت ها تا دیرتر از این نشده باید کاری کرد کارستان؛ هر کسی می تواند و باید از خود شروع کند و برای رسیدن به صلح درون خود را به آب و آتش بزند تا مقدمات صلح بیرون فراهم شود. مهم تر از همه اینکه تریبونهای رسمی به خود آیند و با تغییر اولویت ترویج خشونت را متوقف کنند. به خاطر خدا دست از این‌ همه نفرت پراکنی و قضاوت و نیت خوانی و ایراد بهتان و رواج خصومت بردارید. ای آدمها که بر ساحل نشسته، شاد و خندانید یک نفر در آب دارد می سپارد جان...