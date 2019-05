انتقاد از رهبران جهان به خاطر 'خشم و دروغ' در آغاز جشنواره کن

View this post on Instagram

#گلشیفته_فراهانی، بازیگر ایرانی مقیم فرانسه در مراسم فرش قرمز جشنواره کن حاضر شد بیست و هفتمین جشنواره فیلم کن با نمایش فیلم "مرده‌ها نمی‌میرند" به کارگردانی جیم جارموش افتتاح شد گلشیفته فراهانی در فیلم "پترسن" یکی از فیلم‌های جیم جارموش بازی کرده است جشنواره کن ۱۴ می شروع شده و تا ۲۵ می ادامه خواهد داشت خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی از کن این جشنواره را از طریق اینستاگرام گزارش خواهد کرد