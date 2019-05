حق نشر عکس CHRISTOPHE SIMON / AFP Image caption برد پیت به همراه لئوناردو دی کاپریو در فستیوال فیلم کن، نمایش جدیدترین فیلم آن‌ها "روزی روزگاری در هالیوود" در کن با استقبال روبرو شده است

حق نشر عکس ZOHRA BENSEMRA / REUTERS Image caption یکی از اولین دخترانی که زیر نظر مربیان حرفه ای در آکادمی فوتبال در یوانده در کامرون فوتبال بازی می کند. ایدا دانیلا پودجیو می گوید که رفتار خشم آلود مردم نسبت به زنانی که فوتبال بازی می کنند او را برای سخت کار کردن و موفقیت در این زمینه مصمم تر کرده است.

حق نشر عکس Getty Images Image caption یکی از تصاویر نقاشی شده بر دیوارهای شهر تهران

حق نشر عکس THOMAS PETER / REUTERS Image caption یک دونده شرکت کننده در مسابقه ماراتنی که بر روی دیوار چین برگزار شد

حق نشر عکس SCOTT BARBOUR / GETTY IMAGES Image caption شرکت کننده ای سوار بر موتورسیکلت در مسابقات جهانی که در ملبورن استرالیا برگزار شد، حرکاتی را به نمایش گذاشته

حق نشر عکس JANE BARLOW / PA Image caption انتخابات پارلمانی اروپا از پنج شنبه گذشته در کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا برگزار شد. قرار است نتیجه نهایی در پایان امروز اعلام شود

حق نشر عکس AMIT DAVE / REUTERS Image caption شماری از ساکنان احمدآباد در هند در حال پر کردن آب از تانکرهایی که شهرداری در اختیارشان گذاشته است

حق نشر عکس MAXIM SHEMETOV / REUTERS Image caption هواداران سریال تلویزیونی بازی تاج و تخت در مسکو

حق نشر عکس ELIJAH NOUVELAGE / GETTY IMAGES Image caption هزاران نفر در سراسر آمریکا در مخالفت با تصویب قوانین محدود کردن سقط جنین در چند ایالت این کشور دست به اعتراض زدند

حق نشر عکس TRISTAN FEWINGS / GETTY IMAGES FOR SOTHEBY'S Image caption قدیمی ترین اتومبیلی که علامت پورشه را برخود داشت در ساتبی در لندن به نمایش گذاشته شد. قرار است این اتومبیل در کالیفرنیا به حراج گذاشته شود. این تنها مدل پورشه از این نوع است. این اتومبیل شخصی فردینالد پورشه کارآفرین اتریشی بود که کمپانی پورشه را تاسیس کرد.

All photographs belong to the copyright holders as marked.