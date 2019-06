حق نشر عکس Getty Images Image caption برگزاری نماز عید فطر در ایران

حق نشر عکس Getty Images Image caption دو زن تایلندی در حال گرفتن سلفی

حق نشر عکس Getty Images Image caption اسپنسر تونیک، عکاس در اعتراض به فیسبوک و اینستاگرام که اجازه انتشار تصاویر کامل سینه برهنه زنان را نمی دهد، دست به عکاسی از شماری از سوژه برهنه در شهر نیویورک زد. این هنرمند معتقد است که این ممنوعیت بر کار هنرمندانی که از برهنگی در آثارشان استفاده می کنند، تاثیر می گذارد.

حق نشر عکس AFP Image caption دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به بریتانیا مورد استقبال ملکه قرار گرفت

حق نشر عکس Getty Images Image caption دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدارش از بریتانیا با ترزا می، نخست وزیر دیدار کرد

حق نشر عکس Getty Images Image caption آلودگی دریاها از جمله مشکلات اصلی زیست محیطی بشمار می‌رود

حق نشر عکس AFP Image caption مهم ترین رویداد تبلیغاتی کره شمالی که اجرای نمایشی ژیمناستیک است در پی انتقاد رهبر این کشور متوقف شد.

حق نشر عکس AFP Image caption دهمین دوره برگزاری فستیوال موسوم به "نبرد گوجه فرنگی" در شهر سوتامارچان کلمبیا برگزار شد. این جشن به مناسبت پایان برداشت گوجه فرنگی برگزار می شود

حق نشر عکس EPA Image caption سازمان ماردی گراس قصد دارد در سال 2023 در سیدنی میزبان جشن همجنس گرایان باشد

