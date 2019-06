حق نشر عکس REUTERS Image caption اعتراضات در هنگ کنگ در مخالفت با لایحه استرداد مجرمان به چین ادامه دارد. در هفته های گذشته هزاران نفر در اعتراض به این لایحه دست به مخالفت زدند. مخالفان خواستار لغو کامل این لایحه هستند. دولت در حال حاضر این لایحه را به حال تعلیق درآورده است

حق نشر عکس Reuters Image caption یک روز گرم در دریای مدیترانه در شمال نوار غزه

حق نشر عکس Getty Images Image caption ایران قطعاتی از پهپاد آمریکایی سرنگون شده را به نمایش گذاشت

حق نشر عکس Getty Images Image caption ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی که در ایران زندانی است، در اعتراض به بازداشت همسرش در بیرون سفارت ایران در لندن دست به اعتصاب غذا زده است.

Image caption برخورد خشن مارک فیلد، معاون وزیر خارجه بریتانیا با جنت بارکر، از فعالان محیط زیست در جریان یک مهمانی در لندن خبرساز شد. براساس فیلمی که منتشر شده، مارک فیلد باخشونت مانع عبور زنی می شود که بنظرمی رسد قصد برهم زدن سخنرانی فلیپ هموند وزیردارایی را دارد. آقای فیلد از این رفتارش عذرخواهی کرد ولی گفته واقعا نگران این بوده که خانم بارکر احتمالا مسلح باشد.

حق نشر عکس Reuters Image caption یک دختر آواره افغان در اردوگاه پناهجویان در حومه کابل

حق نشر عکس Reuters Image caption هزاران نفر در تفلیس در گرجستان با دست به اعتراضاتی با دخالت های روسیه در امور داخلی کشورشان اعتراض کردند. دلیل اصلی اعتراضات حضور یک هیات پارلمانی روسیه در پارلمان گرجستان و سخنرانی نماینده روس در جایگاه رئیس پارلمان است گه گفته می‌شود، از حامیان جدایی آبخازیه و اوستیای جنوبی از گرجستان است.

حق نشر عکس SHUTTERSTOCK Image caption برگزار کردن جشن انقلاب تابستانی در استون‌هنچ در جنوب بریتانیا. این روز طولانی روز سال است

حق نشر عکس FEUERWEHR DORTMUND Image caption آتش نشانها در شهر دورتموند آلمان به کمک سنجابی آمدند که به هنگام فرار از سیستم فاضلاب در زیر زمین سرش در ورودی این سیستم فاضلاب گیر کرذه بود. برای این که این سنجاب نجات داده شود، آتش نشان ها مجبور شدند اول او را بیهوش کنند. او پس از نجات از این محل به حیات وحش برگردانده شد

