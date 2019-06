ستاره اسکندری؛ ویدیویی که جنجالی شد

View this post on Instagram

آش و با جاش دارن می برن حواست نیست هموطن ⛔️ خائن؟! سلبریتی خائن؟! الان خانم ستاره ی اسکندری دقیقا به چه چیزی و به چه کسی خیانت کرده ؟! فقط چون روسری سرش نیست؟! چند نفرتون تو خود هواپیما از مرز ایران رد میشین روسری هاتونو برمی دارین ؟! شرم کنین با اونایی ام که هربار و هربار گول این موج های تخریبی بر علیه هنرمندان و می خورن و از اصل بدبختی هایی که به سرشون اومده و داره میاد و عاملینش غافل میشن ... با خودتون چند چندین شماها که قضاوت می کنین ؟! و اما اون زنی که با گرفتن این تصاویر دست اختلاس گران و دزدان بیت المال و رو کرد خدا قوت که به هم جنس خودت رحم نکردی ... خانواده ی اسکندری ثابت شده اند هیچوقتم جا نماز آب نکشیدن که حالا خلافش ثابت شده باشه شرم کنین ، کدومتون و حرم امام رضا بی چادر راه میدن؟! اینکه بازیگر تو‌سریال تار موش معلوم نیست ولی بیرون جور دیگه ست از ریا نیست کجای این مسئله گنگ نامفهومه؟! الانم می تونین بگین منم لنگه بقیه امو خائن و ... چون بعضی از ما توان اینو دارن با یک پُست از آدم قهرمان بسازن و با پُست بعدی خائنِ وطن فروش ... وای به روزی که پرده ها بیفته و دست ها رو بشه هیهات !!! دشمن های واقعی تونو بشناسین و سر نیزه هاتونو به سمت اونا بگیرین البته اگه جرات و جنم شو‌ دارین و نمی ترسین از بازجویی و زندان و‌... ⛔️پی نوشت : کامنت نمی بندم می خوام بدونم مخاطبام کیان و برای کیا شغلی که عاشقش بودم و زندگیمو دادم رفت ، یک هفته هم سرتون با این گرم باشه تا آمار اختلاس بعدی رو شه انشالله